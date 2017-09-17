19 Eylül'de dünya evine girmeye hazırlanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın düğün detayları belli oldu. Acun'un THY'den özel uçak kiraladığı öğrenildi.

TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile 19 Eylül'de dünyaevine girmeye hazırlanırken düğünün detayları da belli oldu. Düğün için servetini dökmeye hazır olan Ilıcalı, THY'den özel uçak kiraladı.

ÖZEL UÇAKTAN İNİP ÖZEL HELİKOPTERLE DEVAM EDECEKLER

Acun Ilıcalı, THY'den kiralanan özel uçakla 18 Eylül'de misafirleri ile Fransa-Nice'e uçacak. Cote D'Azur Havaalanı'nda bekleyen özel helikopter, çifti ve nikah şahitlerini Marsilya'ya götürecek.

DÜĞÜN GECE BOYU DEVAM EDECEK

Buradaki Türk Konsolosluğu'nda Esat Yontunç ve Kübra Subaşı'nın şahitliğinde nikah kıyılacak. Grup, aynı helikopterle Fransa-St. Tropez'ye gidecek. Byblos adlı lüks otele yerleşecek. Düğün, 19 Eylül'de kulüp Bagatelle'de açık havada yapılacak ve 24.00'te bitecek. Parti, gece kulübü Cave'da sabaha kadar sürecek. Şeyma Subaşı düğünde ABD'den aldığı gelinliği, 'after party'de ise Raisa&Vanessa imzalı kıyafeti giyecek.

Kaynak: haberinburada