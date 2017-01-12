Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

acun ılıcalı ve sneijder öyle bir poz verdi ki

ACUN ILICALI VE SNEİJDER ÖYLE BİR POZ VERDİ Kİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın yolcu olduğu özel uçak İstanbul'da hava trafiğinin fazla olması sebebiyle Çorlu Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.

Tarih : 12 Ocak 2017, 16:41
Puan Ver : Acun Ilıcalı Ve Sneijder Öyle Bir Poz Verdi Ki(6/10)4


Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın yolcu olduğu özel uçak İstanbul'da hava trafiğinin fazla olması sebebiyle Çorlu Havalimanı'na inmek zorunda kaldı. Tekirdağ'ın Çorlu Havalimanı'na iniş yapan Acun Ilıcalı ve Wesley Sneijder havalimanında yoğun ilgiyle karşılaştı.



Geride bıraktığımız gün TV8'in patronu Acun Ilıcalı ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder'ın bulunduğu özel uçak İstanbul'da hava trafiğinin fazla olması sebebiyle Çorlu Havalimanı'na inmek zorunda kaldı. Tekirdağ'ın Çorlu Havalimanı'na iniş yapan Acun Ilıcalı ve Wesley Sneijder havalimanında yoğun ilgiyle karşılaştı.



Wesley Sneijder ve Acun Ilıcalı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak isterken kendilerini Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda bulundu.Acun Ilıcalı Instagram'dan yaptığı paylaşımla ilk olarak kafaları karıştırdı ve "Biz nerdeyiz burası neresi" notu düştü. Ardından olayın aslı ortaya çıktı. Hayranları ile hatıra fotoğrafı çektiren Sneijder ve Acun Ilıcalı özel araçları ile İstanbul'a yolculuk etti.



 



kaynak:vatandanhaber








Etiketler: Acun  Ilıcalı  Ve  Sneijder  Öyle  Bir  Poz  Verdi  Ki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER