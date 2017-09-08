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Acun Ilıcalı'yı Kızdıran Haber: Bir Deli Kuyuya Taş Atmazsa Sevinirim

ACUN ILICALI'YI KIZDIRAN HABER: BİR DELİ KUYUYA TAŞ ATMAZSA SEVİNİRİM

Acun Ilıcalı, Türkiye-Hırvatistan karşılaşmasında Fenerbahçe atkısı taktığı iddialarına "Tamamen yalan bir haberdir. Bir deli kuyuya taş atmazsa sevinirim" sözleriyle cevap verdi.

Tarih : 08 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : Acun Ilıcalı'yı Kızdıran Haber: Bir Deli Kuyuya Taş Atmazsa Sevinirim(5/10)1

Şeyma Subaşı ile evlilik hazırlığında olan TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, başarılarıyla beraber spor tutkusuyla da bilinen bir isim...

VAKİT BULDUKÇA MAÇA GİDİYOR

Vakti olduğu sürece halı saha maçları yapan, basketbol ve futbol maçlarına giden Acun Ilıcalı, Türkiye- Hırvatistan maçını izlemek üzere stadyumdaki yerini almıştı.

TAKTIĞI ATKI OLAY OLDU

Ancak Acun Ilıcalı'nın maç sonunda taktığı atkı sosyal medyada olay olmuştu. Fenerbahçe taraftarı olan Acun'un maç sonunda gönül verdiği takımın atkısını taktığı iddia edildi. Hatta o anın fotoğrafları da sosyal medyaya düştü.

"TAMAMEN YALAN BİR HABERDİR"

Bu haberlere sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt veren Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Milli maçta Fenerbahçe atkısı taktığım tamamen yalan bir haberdir. Bir taraftarın ricası üzerine, sarı-siyah renklerinde bir Bayburtspor atkısı takıp poz verdim. Eskişehir seyircisinden de misafirperverlik ve içtenlikten başka bir yaklaşım görmedim. Bir deli kuyuya taş atmazsa sevinirim :)"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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