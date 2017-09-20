Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı düğününde, sembolik olarak Eser Yenenler nikah kıydı.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez'de rüya gibi bir düğünle nikahlarını kutladı.

NİKAH ŞAHİTLERİ DEĞİŞMEDİ

Marsilya'da nikahlanan ünlü çiftin düğünlerinde de sembolik olarak nikah kıyıldı. Sembolik nikahın memurluğunu Eser Yenenler yaptı. Şahitler sembolik nikahta da değişmedi. Acun Ilıcalı'ın nikah şahidi yakın dostu Esat Yontuç, Şeyma Subaşı'nınki ise ablası Kübra Subaşı oldu.

DAVETLİLERİN ÖNÜNDE İKİNCİ NİKAH

Nikah için Eser Yenenler önce sahneye Acun Ilıcalı'yı davet etti. Acun Ilıcalı da eşi Şeyma Subaşı'yı davet etti. Mutlu çift Eser Yenenlerin birbirinizi eş olarak kabul ediyor musunuz sorsuna evet diyerek, bir kez de davetlilerin önünde nikahlarını ilan ettiler.

Kaynak: haberinburada