ACUN'UN İHYA ETTİĞİ İSİM, VİKİNG KADIN ROLÜ İÇİN HOLLYWOOD YOLUNDA!
Survivor'ın ardından oyunculuğa hızlı bir giriş yapan Nagihan Karadere, Fransız yapımcının dikkatini çekti. Yapımcı, Karadere'ye yeni yapacakları Viking filmi için teklif götürdü.
Acun Ilıcalı'nın Survivor ile ihya ettiği isimlerden biri olan Nagihan Karadere, rol aldığı 'Ah Be İstanbul' isimli sinema filmiyle oyunculuğa hızlı bir giriş yaptı. Ramiz Özbay'la birlikte bayramda Amsterdam'a giden Karadere, Varol Porsemay'ın sahibi oldukları 'Hollywood Produksiyon'un misafiri oldu. Karadere, burada anında teklif aldı.
VİKİNG KADINI OYNAMASI İÇİN TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ
Bir hafta boyunca Amerikan Ninja filmleriyle tanınan 80'li yılların ünlü aktörü Michael Dudikoff'dan oyunculuk dersi alan Karadere'yle bir davette tanışan Fransız film yapımcısı Don Clovis, kendisini Hollywood'a davet etti ve yeni yapacakları filmde Viking kadını rolünü oynamasını teklif etti.
HOLLYWOOD YOLUNDA İLERLİYOR
Oyunculuktaki hedeflerini ilk filminin hemen ardından büyüten Karadere, şansının da yardımıyla birçok yıldızın hayalini süsleyen Hollywood yolunda ilerliyor.
NAGİHAN: TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEĞİM
Yeteneklerini her fırsatta sergileyen ünlü isim, "Oyunculuk ciddi ve en az spor kadar disiplin isteyen bir iş. Uluslararası başarı elde etmek adına Los Angeles'da LA' de oyunculuk derslerine başlayacağım. Dünyada önemli bir kariyer olan yönetmen Michael Dudikoff'dan gelen teklifi en iyi şekilde değerlendireceğim" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar