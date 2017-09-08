Acun Ilıcalı'nın Survivor ile ihya ettiği isimlerden biri olan Nagihan Karadere, rol aldığı 'Ah Be İstanbul' isimli sinema filmiyle oyunculuğa hızlı bir giriş yaptı. Ramiz Özbay'la birlikte bayramda Amsterdam'a giden Karadere, Varol Porsemay'ın sahibi oldukları 'Hollywood Produksiyon'un misafiri oldu. Karadere, burada anında teklif aldı.

VİKİNG KADINI OYNAMASI İÇİN TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Bir hafta boyunca Amerikan Ninja filmleriyle tanınan 80'li yılların ünlü aktörü Michael Dudikoff'dan oyunculuk dersi alan Karadere'yle bir davette tanışan Fransız film yapımcısı Don Clovis, kendisini Hollywood'a davet etti ve yeni yapacakları filmde Viking kadını rolünü oynamasını teklif etti.

HOLLYWOOD YOLUNDA İLERLİYOR

Oyunculuktaki hedeflerini ilk filminin hemen ardından büyüten Karadere, şansının da yardımıyla birçok yıldızın hayalini süsleyen Hollywood yolunda ilerliyor.

NAGİHAN: TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEĞİM

Yeteneklerini her fırsatta sergileyen ünlü isim, "Oyunculuk ciddi ve en az spor kadar disiplin isteyen bir iş. Uluslararası başarı elde etmek adına Los Angeles'da LA' de oyunculuk derslerine başlayacağım. Dünyada önemli bir kariyer olan yönetmen Michael Dudikoff'dan gelen teklifi en iyi şekilde değerlendireceğim" dedi.

Kaynak: haberinburada