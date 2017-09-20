Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti

Acun'un sözleri Şeyma'yı gözyaşlarına boğdu

ACUN'UN SÖZLERİ ŞEYMA'YI GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Acun Ilıcalı'nın düğündeki sözleri eşi Şeyma Subaşı'yı duygulandırdı. Şeyma sahneye yürürken gözyaşlarına boğuldu.

Tarih : 20 Eylül 2017, 01:00
Puan Ver : Acun'un Sözleri Şeyma'yı Gözyaşlarına Boğdu(5/10)1

Fransa'nın Marsilya kentinde Türk konsolosluğunda nikahları kıyılan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı düğün için Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez'i tercih etti. Düğündeki davetliler düğünde kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

"O INSTAGRAM FENOMENİ, DEĞERLİ EŞİM ŞEYMA ILICALI"

Düğün esanasında sahneye çıkan Acun Ilıcalı, eşi Şeyma Subaşı'yı " O Instagram fenomeni, alkışlarınızla değerli eşim Şeyma Ilıcalı" sözleriyle sahneye davet etti.

"GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"

8 yıldır hasretle bugünü bekleyen Şeyma, kocasının sözleriyle duygularına yenik düşüp gözyaşlarına boğuldu. Survivor müziği eşliğinde kocasına doğru yürüyen Şeyma, sahneye çıkıp davetlileri selamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Acun  Un  Sözleri  Şeyma    Gözyaşlarına  Boğdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER