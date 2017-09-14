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adalet kurultayı'nda içki içen chp'li başkanın ihracı istendi

ADALET KURULTAYI'NDA İÇKİ İÇEN CHP'Lİ BAŞKANIN İHRACI İSTENDİ

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez, CHP'nin Adalet Kurultayı'nda alkol tükettiği gerekçesiyle 'tedbirli kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildi.

Tarih : 14 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : Adalet Kurultayı'nda İçki İçen Chp'li Başkanın İhracı İstendi(9/10)11


CHP'nin, "Adalet Yürüyüşü"nün ardından, Çanakkale'de Kocatepe Kamp Alanı'nda yaptığı Adalet Kurultayı'nda parti üyesi bazı kişilerin alanda alkol aldığı iddia edilmiş ve içki içildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Dün MYK'yı toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine CHP İstanbul Yönetim Kurulu içki tartışmasıyla ilgili olarak toplantı yaptı. Toplantıda CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez, kurultayda içki tükettiği gerekçesiyle disipline sevk edildi.



İHRACI İSTENDİ



Sönmez'le birlikte Şişli'den de iki üyenin disipline sevk edildiği öğrenildi. Disiplin soruşturmasının ardından Sönmez ve üyelerin ihraç edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.Kaynak: Hürriyet



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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