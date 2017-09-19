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Adana Merkezli 3 İlde Şafak Vakti Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı

ADANA MERKEZLİ 3 İLDE ŞAFAK VAKTİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 18 GÖZALTI

Adana merkezli İstanbul ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Tarih : 19 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : Adana Merkezli 3 İlde Şafak Vakti Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı(5/10)1

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

19 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Şubesi, Adana merkezli İstanbul ve Mersin'de şafak vakti daha önceden belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

KOÇBAŞLARLA KAPILAR KIRILDI

Düzenlenen operasyonda zırhlı birlikle mahallere girip geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra, özel harekat polisleri söz konusu evlere koçbaşarıyla kapıları kırarak baskın düzenledi.

18 KİŞİ GÖZALTINDA

Evlerde yapılan aramalarda, 11 kilo 600 gram esrar, 120 gram metan fetamin, 600 gram eroin, 120 gram kokain ve 7 bin TL para ele geçirilirken 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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