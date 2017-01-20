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adana'da bylocktan ilk karar: 7.5 yıl hapis

ADANA'DA BYLOCKTAN İLK KARAR: 7.5 YIL HAPİS

FETÖ'nün haberleşme ağı olan "Bylock" kullandığı tespit edilen komiser yardımcısı Erdal Ergün 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 20 Ocak 2017, 14:40
Puan Ver : Adana'da Bylocktan İlk Karar: 7.5 Yıl Hapis(6/10)3


Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, örgütün haberleşme ağı olan "Bylock" kullandığı tespit edilen komiser yardımcısı Erdal Ergün "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Erdal Ergün'ün, kullandığı cep telefonunda örgütün gizli haberleşme programı Bylock tespit edildi.

Tutuklanan ve suçlamaları kabul etmeyen şüpheli komiser yardımcısı Erdal Ergün hakkında Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.



Mahkemede yapılan yargılama sonucunda, sanık Erdal Ergün'ün, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin haberleşme ağı olan Bylock'u kullanmak suretiyle, bu örgüte üye olduğu kabul edilerek 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



Mahkemenin bu kararı, Adana'da Bylock kullanma nedeniyle açılan davalarda verilen ilk mahkumiyet kararı oldu.



 



kaynak:sabah








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