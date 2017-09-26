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Adana'da Seyirciler Aleyna Tilki'ye Yumurta Fırlattı, Ardından Sahneye Hücum Etti

ADANA'DA SEYİRCİLER ALEYNA TİLKİ'YE YUMURTA FIRLATTI, ARDINDAN SAHNEYE HÜCUM ETTİ

Adana'da ilk kez sahneye çıkan Aleyna Tilki'yi izlemeye gelenle önce yumurta fırlattı, sonra da sahneye hücum etti. Neye uğradığını şaşıran genç şarkıcı sahneyi terk etti.

Tarih : 26 Eylül 2017, 08:20
Puan Ver : Adana'da Seyirciler Aleyna Tilki'ye Yumurta Fırlattı, Ardından Sahneye Hücum Etti(8/10)4

Adana'da ilk kez sahneye çıkan ünlü popçu Aleyna Tilki, hayranlarının önce yumurta atıp ardından sahneye hücum etmeleri üzerine konseri yarıda bırakarak sahneyi terk etti. Genç şarkıcı neye uğradığını şaşırdı.

SAHNEYE YABANCI CİSİM YAĞDI

24. Uluslararası Adana Film Festivali bugün başladı. Festival kapsamında ünlü popçu Aleyna Tilki, Sinema ve Kültür Kasabası'nda saat 21.00'de sahneye çıktı. Konserine 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla başlayan Tilki birkaç şarkı söyledikten sonra hayranları tarafından sahneye yabancı cisimler ve yumurta atıldı.

ALEYNA, KONSERİ YARIDA KESTİ

Daha sonra seyirciler sahneye girmeye kalkışınca sahnenin ışıkları kapandı ve ünlü şarkıcı Aleyna Tilki konser alanından ayrıldı. Hayranları Tilki'nin neden konserden ayrıldığını anlamazken, yetkililer tarafından da bir açıklama yapılmadı. Çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce kişi daha sonra konser alanından ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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