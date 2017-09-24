M.Ö. 2000 yılına kadar dayanan tarihi ile tarihi kalıntıları ve doğanın eşsiz güzelliğini yansıtan, halk arasında ise "Torosların damı" olarak adlandırılan Tarsus'un Gülek Mahallesi'nden 8 kilometre yukarısında bulunan Gülek Kalesi, seyir tepesindeki fotoğraf hileleriyle uçurumun kenarında duruyormuş hissi veriyor. Kalenin seyir tepesinde vatandaşların çekildiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmasının ardından kale, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

ZİYARETÇİ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Gülek Boğazı'na hakim tepede bulunan kaledeki seyir tepesi deniz seviyesinin bin 650 metre yukarısında bulunuyor ve vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta sıra bekliyor. Alçakta bulunan nokta, fotoğraf çekiminde aşağı bölüm gösterilmediği zaman, uçurumun kenarında durulduğu hissi uyandırıyor. Kadrajlamayla "uçurumun kenarında bir kayada oturulup aşağıdaki otobanın izlendiği" görüntüsü verilen fotoğrafların çekilebildiği bölgenin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.MÜŞTERİLERİNİ UÇURUM KIYISINA GÖTÜRÜP TIRAŞLARINI YAPTI

Sosyal medyadan ünü her gün biraz daha yayılan Gülek Kalesinde kimi sevgililer evlenme teklifinde bulunurken, kimi yurt dışından kaleye fotoğraf çektirmeye geliyor. Adanalı kuaför Ahmet Ocak'ta müşterilerini kaleye götürdü. 3 müşterisini burada tıraş eden Ocak, 15 yıllık erkek kuaförü olduğunu belirterek, "Ne zaman Facebook'u açsam herkesin kalede çektirdiği görüntüleri görüyordum. Bende merak ettim gittim ve 3 arkadaşımı tıraş ettim. Tabi ki kolay bir durum değil yaptığımız iş tehlikeliydi. Oraya göre burada tıraş etmek tabi ki kolay ama ustayım diyorsanız sizin için mekan önemli değil. Yeter ki malzememiz olsun havada ve karada her yerde tıraş ederiz hiç fark etmez. Yapılan iş kolay değil tam bir çılgınlık ama Adanalıyız o yüzden fark etmez" dedi."ORADA TIRAŞ OLMAK GERÇEKTEN MUHTEŞEMDİ"

Kalede uçurum kenarında tıraş olan Metin Göksoy ise Ahmet ustanın kendisine ulaştığını ve kalede tıraş yapmak istediğini söyleyerek, "Yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalıştık ve gidebildiğimiz kadar uç tarafa gittik. Rahat davrandık gördüğünüz gibi orası uçuruma benziyor ve orada herhangi bir korku ya da panik hata yapmamıza neden olabilirdi. Orada tıraş olmak gerçekten muhteşemdi. O ortam ve manzarayı yaşamak güzeldi yani eğlendik tıraşımızı olduk. Daha önce açık havada tıraş olmadım benim için güzel bir deneyim oldu. Ahmet kardeşimizde tıraşımızı yaptı herkese tavsiye ederim" diye konuştu."BİR İLK YAŞADIM, HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Ahmet Doğanay ise kalenin güzel bir yer olduğunu ifade ederek, "Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Çok şehir gezdim ve birçok kuaförde tıraş oldum ama Ahmet Ocak'ta bir ilk yaşadım. Çok hoşuma gitti herkese tavsiye ederim uçurumun kenarında ve korkunç bir manzara ama güzel bir gün geçirdik. O ortamda acayip korktuk çünkü uçurumun kenarı, aşağıdan arabalar geçiyor ve altımızda güvenliğimiz yok" dedi."ÇILGIN AHMET USTANIN ÇILGIN MÜŞTERİLERİYİZ"

Osman Safi'de Ahmet ustanın tıraş edeceği iki kişinin görüntülerini çekmeye gittiğini ancak bir süre sonra kendisini tıraş sandalyesinde bulunduğunu belirterek, "Orada fotoğraf çekilen kişiler vardı ve herkes korkuyordu. Biz orada bir cesaretle tıraş olduk ve hem onlara cesaret verdik hem de biz rahatladık ama gerçekten çok güzeldi. Genelde oraya fotoğraf çekilmeye gidiyorlar ama biz orada bir çılgınlık yaptık yani çılgın Ahmet ustanın çılgın müşterileriyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada