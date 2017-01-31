

Daily Mail, Adebayor ile Beşiktaş arasında rakamsal anlaşmazlıklar sebebiyle transferin gerçekleşmediğini yazdı. Daily Mail'e göre Adebayor, Siyah-Beyazlı kulüpten 3 milyon pound ücret talep etti, Beşiktaş ise 2 milyon pound verebileceğini oyuncuya aktardı.



"ADEBAYOR 4.5 MİLYON EURO KAZANACAK"



Daily Telegraph gazetesinden Matt Law ise Emmanuel Adebayor'un Başakşehir'den alacağı ücretle ilgili bir iddia ortaya attı. Law, Adebayor'un Başakşehir'den 4.5 milyon Euro kazanacağı bir sözleşmeye imza attığını ifade etti.



ADEBAYOR: "PROJE ÇOK CAZİPTİ"



Öte yandan yayıncı kuruluşa konuşan Adebayor, "Bana sunulan proje çok cazipti. Projenin geleceğiyle ilgili ben de araştırma yaptım ve bu takımın bir parçası olmak istedim. Atacağım gollerle birlikte bu projeyi daha da yukarıya çekmeyi arzu ediyorum." diye konuştu.







kaynak:sabah