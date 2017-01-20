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ADIYAMAN'DA HAVA DESTEKLİ PKK OPERASYONU


ADIYAMAN'DA HAVA DESTEKLİ PKK OPERASYONU
Tarih : 20 Ocak 2017, 11:03
Puan Ver : Adıyaman'da Hava Destekli Pkk Operasyonu(7/10)9


Adıyaman'ın Akçalı köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ile Özel Harekat ekiplerince terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması amacıyla operasyona düzenlendi.



Operasyonlara Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan kobra tipi helikopterler de destek verdi.



Süren operasyon sırasında teröristlerin barındıkları belirlenen bölgeler bombalandı.



Operasyonun tamamlanmasının ardından bölgede arama tarama faaliyetleri yürütüleceği belirtildi.



 



kaynak:habertürk








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