ADIYAMAN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Bayram tatilinde kazalar can almaya devam ediyor. Acı olayın adresi bu kez Adıyaman'ın Kahta ilçesi.
MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
36 yaşındaki Mehmet Uyan idaresindeki 33 AZE 52 plakalı otomobil ile Abuzer Demir (61) idaresindeki 02 KU 057 plakalı minibüs Erikli köyü yakınlarında çarpıştı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken sürücüler Abuzer Demir ve Mehmet Uyan ile minibüs içerisinde bulunan Hasan Demir (41) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi ile Göçeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Göçeri Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Mehmet Uyan, hayatını kaybetti. Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Hasan Demir'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: haberinburada
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