ADIYAMANLI ÇOBAN, YARALI DAĞ KEÇİSİNİ SIRTINDA TAŞIYARAK EVİNDE BAKIMA ALDI
Adıyaman'da iki ayağından yaralı olan dağ keçisini bulan çoban, sırtına aldığı dağ keçisini 17 kilometre taşıyıp evine getirerek bakımını üstlendi.
Adıyaman'da, küçükbaş hayvanlarını yaylada otlatırken yaralı halde bulduğu dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıyarak eve getiren çoban yaralı dağ keçisini iyileştirmeye çalışıyor.
İKİ ARKA AYAĞINDAN SAKATLANAN DAĞ KEÇİSİNİ BULDU
Merkeze bağlı Yazıbaşı (Azikan) Köyünde kendisine ait olan küçükbaş hayvanlarını köyün üst kesimlerinde bulunan Ulubaba Yaylası'na götüren Çoban Erdal Değirmenci, burada yaralı bir dağ keçisi olduğunu fark etti. Dağ keçisinin yanına giden Değirmenci, dağ keçisinin iki arka ayağından sakatlandığı anlayarak dağ keçisini alarak 17 kilometre boyunca sırtında taşıyarak evine getirdi. Eve getirdiği dağ keçisine su ve yem veren Değirmenci, daha sonra ilgili kurumları arayarak kendilerinden yardım istedi.
"TEKRAR DOĞAYA BIRAKACAĞIM"
Köyde bulunan çocuklarında sevgisini kısa sürede kazanan yaralı dağ keçisini bir an önce iyileştirip daha sonra tekrardan doğaya bırakmak istediğini belirten Çoban Erdal Değirmenci, "Çobanlıkla geçimimi sağlıyorum. Çobana giderken bir dağ keçisi buldum. Dağ keçisi yaralıydı, 17 kilometre boyunca sırtladım getirdim. Şu an durumu fazla iyi değil, yem yiyor, su içiyor. Yetkilileri de aradım onlar da gelip gereken şeyi yapacaklar. İnşallah yaşarlar da çocuklarla beraber oynar, ondan sonra da götürüp doğaya bırakırız. Hayır, ilk defa gördüm ve dedim götürüp yaşatayım ve tekrar doğaya bırakayım. Yem verdim, su verdim, az bir şey yiyor ama sağlık durumu fazla iyi değil" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
- 80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
- Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
- İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar