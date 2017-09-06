Adıyaman'da, küçükbaş hayvanlarını yaylada otlatırken yaralı halde bulduğu dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıyarak eve getiren çoban yaralı dağ keçisini iyileştirmeye çalışıyor.

İKİ ARKA AYAĞINDAN SAKATLANAN DAĞ KEÇİSİNİ BULDU

Merkeze bağlı Yazıbaşı (Azikan) Köyünde kendisine ait olan küçükbaş hayvanlarını köyün üst kesimlerinde bulunan Ulubaba Yaylası'na götüren Çoban Erdal Değirmenci, burada yaralı bir dağ keçisi olduğunu fark etti. Dağ keçisinin yanına giden Değirmenci, dağ keçisinin iki arka ayağından sakatlandığı anlayarak dağ keçisini alarak 17 kilometre boyunca sırtında taşıyarak evine getirdi. Eve getirdiği dağ keçisine su ve yem veren Değirmenci, daha sonra ilgili kurumları arayarak kendilerinden yardım istedi.

"TEKRAR DOĞAYA BIRAKACAĞIM"

Köyde bulunan çocuklarında sevgisini kısa sürede kazanan yaralı dağ keçisini bir an önce iyileştirip daha sonra tekrardan doğaya bırakmak istediğini belirten Çoban Erdal Değirmenci, "Çobanlıkla geçimimi sağlıyorum. Çobana giderken bir dağ keçisi buldum. Dağ keçisi yaralıydı, 17 kilometre boyunca sırtladım getirdim. Şu an durumu fazla iyi değil, yem yiyor, su içiyor. Yetkilileri de aradım onlar da gelip gereken şeyi yapacaklar. İnşallah yaşarlar da çocuklarla beraber oynar, ondan sonra da götürüp doğaya bırakırız. Hayır, ilk defa gördüm ve dedim götürüp yaşatayım ve tekrar doğaya bırakayım. Yem verdim, su verdim, az bir şey yiyor ama sağlık durumu fazla iyi değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada