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Adli Yıl Açılış Törenine Katılmayan Erdoğan, Resepsiyona da Katılmadı

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMAYAN ERDOĞAN, RESEPSİYONA DA KATILMADI

Dün sabahki Adli Yıl açılış törenine katılmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen resepsiyona da gelmedi.

Tarih : 06 Eylül 2017, 08:40
Puan Ver : Adli Yıl Açılış Törenine Katılmayan Erdoğan, Resepsiyona Da Katılmadı(6/10)2

Adli Yıl açılış törenine katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam düzenlenen resepsiyona da katılmadı. Gündüz törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşamki resepsiyona katılmazken, MHP Lideri Devlet Bahçeli ise her iki programa da katılım göstermedi.

BAŞBAKAN VE BAKANLAR ORADAYDI

Resepsiyona Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör katıldı.

Resepsiyona eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katılması da dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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