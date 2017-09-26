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Adnan Oktar'a Açıkça Soruldu: Genç Kızlara Neden 'Kedicik' Diyorsunuz

ADNAN OKTAR'A AÇIKÇA SORULDU: GENÇ KIZLARA NEDEN 'KEDİCİK' DİYORSUNUZ

İzleyicilerinden birinin "Sizin hanımların ismi neden 'Kedicik' merak ediyorum" sorusuna cevap veren Adnan Oktar, "Kedi tatlılığında, kedinin sıcaklığında, kedinin sokulganlığındalar" cevabını verdi.

Tarih : 26 Eylül 2017, 10:50
Puan Ver : Adnan Oktar'a Açıkça Soruldu: Genç Kızlara Neden 'kedicik' Diyorsunuz(8/10)4

Kendi televizyon kanalında yaptığı programla adından söz ettiren Adnan Oktar, canlı yayında herkesin merak ettiği sorulardan birini yanıtladı.

Program esnasında vatandaşlardan birisi Adnan Oktar'a "Sizin hanımların ismi neden 'Kedicik' merak ediyorum" şeklinde bir soru yönetti.

"KEDİNİN SOKULGANLIĞINDALAR"

Adnan Oktar bu soruya "Ben hanım arkadaşlarımızı 'kedicanım' diye seviyordum. O zaman bu söylem yayılmaya başladı. Herkes kedileri sevmeye başladı. Ben onları kedi gibi görüyorum. Kedi tatlılığında, kedinin sıcaklığında, kedinin sokulganlığındalar. O yüzden benim kızlarımın adı 'kedicik' oldu" şeklinde yanıt verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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