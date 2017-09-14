ADNAN OKTAR'IN RESİM YETENEĞİNİN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kedicikleriyle sık sık gündeme gelen Adnan Oktar'ın resim yeteneği ortaya çıktı. Meğer, Adnan Hoca aslında ressammış.
A9 TV'de program yapan Adnan Oktar, lüks yaşamı ve kedicikleriyle sık sık gündeme geliyordu. Adnan Hoca'nın resme yeteneği olduğu ortaya çıktı.
BİRBİRİNDEN GÜZEL TABLOLARI VAR
Şaşaalı yaşamının yanı sıra, kendini resime veren Adnan Hoca'nın birbirinden güzel tabloları sosyal medyaya düştü. Oktar'ın resimlerinde kadın figürünü kullanması dikkatlerden kaçmadı.
İşte Adnan Oktar'ın o tabloları:
Kaynak: haberinburada
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