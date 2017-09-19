ADVOCAAT KADROYU AÇIKLADI! TÜRKİYE'DEN 4 FUTBOLCU VAR
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Advocaat; Ryan Babel, Jeremain Lens, Robin van Persie ve Vincent Janssen'i, Belarus ve İsveç maçlarının aday kadrosuna dahil etti.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda yer alan Hollanda'da, Belarus ve İsveç'le oynanacak son 2 karşılaşma öncesi, Teknik Direktör Dick Advocaat, geniş kadroyu açıkladı.
TÜRKİYE'DEN 4 İSİM ADAY KADRODA
Ön aday kadroda Türkiye'de top koşturan Ryan Babel, Jeremain Lens, Vincent Janssen ve sakatlığı bulunan Robin van Persie yer aldı.
ROBİN VAN PERSIE SAKATLIĞINA RAĞMEN KADRODA
31 Ağustos'ta oynanan ve Fransa'nın 4-0 kazandığı eleme mücadelesinde sakatlandıktan sonra henüz forma giymeyen Robin van Persie'nin, yaklaşık 2.5 hafta sonra oynanacak milli maç arasına yetişebilme ihtimaline karşın, geniş kadroya dahil edildiği tahmin ediliyor.
Bu isimlerin yanı sıra, Fransa'da Nice forması giyen Wesley Sneijder de, Advocaat'ın geniş kadrosunda kendisine yer buldu.
Kaynak: haberinburada
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