AEK'LI LAZAROS, 40 METREDEN OLYMPİAKOS KALECİSİNİ AVLADI
AEK'nın kendi evinde Olympiakos'u 3-2 mağlup ettiği maçta iki gol atan Lazaros Christodoulopoulos, attığı frikik golüyle maça damgasını vurdu.
Pazar günü Yunanistan 1.Ligi'nde AEK evinde Olympiakos'u konuk etti. Ev sahibi AEK'nın 3-2 kazandığı karşılaşmada Lazaros'un 40 metreden attığı frikik golü maça damgasını vurdu. 30 yaşındaki Lazaros karşılaşmada 2 gol atarak sahanın yıldızı oldu.
Kaynak: haberinburada
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