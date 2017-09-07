ABD kuvvetlerinin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram'da intihar saldırısı düzenlendi.

GİRİŞ KAPISINDA PATLATILDI

Parvan vilayetine bağlı Bagram ilçe Kaymakamı Abdul Şukur Kuddusi, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, ABD kuvvetlerinin Afganistan'daki hava üssü Bagram'ın giriş kapısında patlattığını belirtti.

TALİBAN, 20 KİŞİNİN YARALANDIĞINI İDDİA ETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığını ifade eden Kuddusi, askerlerin kayıp verip vermediğinin henüz bilinmediğini söyledi. Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda yaralanan yabancıların sayısının 20 olduğunu iddia etti. Afganistan'daki ABD birliklerinden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: haberinburada