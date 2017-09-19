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Afrika'da Yamyamlık! Boğazını Keserek Öldürdüğü Kadının Cesedini Yerken Yakalandı

AFRİKA'DA YAMYAMLIK! BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ CESEDİNİ YERKEN YAKALANDI

Güney Afrika'da 23 yaşındaki cani, 35 yaşındaki kadını başını keserek öldürdü. Polislerin evine baskın yaptığı adam, kadının cesedini yerken, vurularak etkisiz hale getirildi.

Tarih : 19 Eylül 2017, 21:00
Puan Ver : Afrika'da Yamyamlık! Boğazını Keserek Öldürdüğü Kadının Cesedini Yerken Yakalandı(10/10)6

Güney Afrika'nın Transkei bölgesindeki Eastern Cape kentinde yaşayan Aphiwe Mapekula (23), aile içi bir tartışmanın ardından Thembisa Masumpa (35) adlı bir kadını boğazını keserek öldürdü. İngiliz The Independent gazetesinde yer alan habere göre, olay yerine çağrılan polis ekipleri Mapekula'yı, Mount Frere kasabasındaki evinin önünde, başını keserek öldürdüğü kadını yerken buldu.

CANSIZ BEDENİNİ YEMEYE DEVAM ETTİ

Polisin defalarca uyarmasına rağmen kadının cansız bedenini yemeyi sürdüren Mapekula, uyarı ateşi açıldığı sırada, elindeki bıçakla polis ekiplerinin üstüne doğru koşmaya çalıştı. Mapekula, kendisini durdurmak isteyen polisin açtığı ateş sonucu kolundan, bacağından ve karnından vuruldu.

HASTANEYE YATIRILDI, 3 GÜN SONRA ÖLDÜ

Olayın ardında hastaneye kaldırılan Mapekula'nın, burada da bir kadın sağlık görevlisine saldırdığı bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Mapekula, vurulduktan 3 gün sonra öldü. Olayın ilk tanığı olan ve polise haber veren Mapekula'nın annesi, Güney Afrika'da yayımlanan Daily Dispatch gazetesine yaptığı açıklamada, "Ben böyle bir çocuk yetiştirmedim" dedi.

"BİZ GELDİĞİMİZDE CESEDİ YİYORDU"

Yerel polis sözcüsü Edith Mjoko, "Kadının boğazını bıçakla keserek öldürmüş. Şüphelinin annesi olanları görünce hemen polisi aradı. Olay yerine vardığımızda, şüpheli cansız bedeni yiyordu. Polis, durmasını ve teslim olmasını emretti. Fakat o bıçakla üstlerine doğru koştu. Birkaç uyarı ateşi açıldı ama boşunaydı" diye konuştu.Komşularının 'içine kapanık' biri olarak tarif ettiği Mapekula'nın üniversiteyi bıraktığı ve uyuşturucu problemi olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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