AFRİN'E KARA OPERASYONU MU! OBÜSLERDEN SONRA ŞİMDİ DE TANKLAR GİTTİ
TSK'nın Suriye sınırındaki birliklere obüs takviyesinden sonra bugün de tank sevkiyatı yapıldı. Bu trafik, Afrin'e kara harekatı mı yapılacak sorusunu akıllara getirdi.
Hatay'ın Suriye sınırına bir süredir devam eden obüs sevkiyatından sonra bugün de tanklar gönderildi.
TANKLAR HATAY'A ULAŞTI
TSK'nın çeşitli birliklerinden karayolu ile gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı. Askeri TIR'lar ile Hatay'a gönderilen tankların Ahmet Tor Kışlası'nda konuşlandığı öğrenildi.
SURİYE SINIRINA GÖNDERİLECEK
Ahmet Tor Kışlası'nda konuşlandırılan tankların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderileceği belirtildi.
AFRİN'E KARA HAREKATI İÇİN HAZIRLIK MI!
Suriye sınırına bir süredir devam eden obüs, askeri araç ve komando sevkiyatının ardından yapılan tank sevkiyatı, Afrin'e kara operasyonu yapılacak şeklinde yorumlandı.
Kaynak: haberinburada
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