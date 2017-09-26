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AFYONKARAHİSAR'DA 3.2 VE 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!


Afyonkarahisar'da 3.2 ve 3 büyüklüğünde deprem!
Tarih : 26 Eylül 2017, 00:20
Puan Ver : Afyonkarahisar'da 3.2 Ve 3 Büyüklüğünde Deprem!(10/10)6

Dün Bodrum'u sallayan deprem bugün Afyonkarahisar'a uğradı.



ÖNCE 3.2, 21 SANİYE SONRA DA 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANDI



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 21.46'da merkez üssü Afyonkarahisar merkeze bağlı Karaaslan Köyünde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI OLMADI



Yerin16.9 kilometre derinliğinde olan depremden 21 saniye sonra merkez üssü Afyonkarahisar merkeze bağlı Çavdarlı Köyü olan Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Her iki deprem de kent merkezi ve çevresinde hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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