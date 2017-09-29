Ağrı Doğubeyazıt'ta yürütülen operasyonlarda 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Çatışmada 4 terörist de öldürüldü. Öte yandan Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada da 1 asker şehit düşerken 4 asker yaralandı.

AĞRI VALİLİĞİ: 1 KORUCU ŞEHİT OLDU

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "25 Eylül 2017 tarihinde Doğubayazıt İlçesi Yaygınyurt Köyü Civarında 3 Afganlı göçmenin Bölücü terör örgütü mensuplarınca vurularak öldürülmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlarda, 28 Eylül 2017 Perşembe günü Güngören Köyü Civarında teröristlerle sıcak temas sağlanmış, 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmalarda 1 Güvenlik Korucusu şehit olmuştur. 2 güvenlik korucusu da yaralanmıştı. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir." denildi.

KUZEY IRAK'TA ÇATIŞMA: 1 ASKER ŞEHİT

Hakkari Çukurca ilçesinin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada da 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada 3 terörist öldürüldü

Çatışmada şehit olan evli ve 4 çocuk babası Uzman Çavuş Yahya Acar için bugün Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlenirken, yaralı askerlerin ise Şırnak'ta tedavi altına alındığı belirtildi.

ŞEHİT ATEŞİ SAMSUN'A DÜŞTÜ

Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar'ın şehit olduğu haberi memleketi Samsun'un Havza İlçesi'ne ateş düşürdü. Havza'da oturan baba Aslan Acar, bu sabah oğlunun şehit olduğu haberini ilçe yetkililerinden aldı. Aslan Acar, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, eşi ve çocuklarının ise Ankara'da oturduğu öğrenildi.

KATO DAĞI'NDA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'nda bulunan üs bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist güvenlik kuvvetleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre 19 Nisan tarihinde başlatılan operasyonla Kato Dağı teröristlerden temizlenmiş ve operasyonlarda önemli noktalara üs bölgeleri kurulmuştu. Kato Dağı'nda sürdürülen temizlik operasyonu tüm hızıyla devam ederken, dün gece 2 terörist üs bölgesine sızma girişiminde bulunurken fark edildi. Güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin küçük 'Kandil' olarak adlandırdığı ve girilmez denilen bölgeye asker polis ve güvenlik kuvvetleri müşterek olarak 19 Nisan tarihinde temizlik operasyonu başlatmış ve teröristlere ait onlarca mağara, sığınak bulunarak imha edilmişti. Temizlenen Kato Dağı'nın önemli noktalarına güvenlik kuvvetleri konuşlandırılmıştı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

VAN'DA 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Van'ın Erciş İlçesi'nde özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda, 2 PKKlı terörist öldürüldü.

Erciş'e ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde devriye görevi yapan özel harekat polisleri ile PKKlılar arasında çatışma çıktı. Polise ateş açan PKKlılara anında karşılık verilirken, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Takviye ekiplerin desteğiyle yaklaşık 2 saat süren çatışmada 2 PKKlı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Kaynak: haberinburada