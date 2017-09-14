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AĞRI'DA, SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Ağrı'da, Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Öldürüldü
Tarih : 14 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : Ağrı'da, Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Öldürüldü(5/10)1

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki bir askeri üs bölgesine saldırı hazırlığı yapan terörist grup, bölgedeki askerler tarafından tespit edildi.

Keşif/gözetleme ekiplerinin yerlerini tespit ettiği teröristlere ani bir hava operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden öldürüldü.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü yurt içi olaylara ilişkin açıklama yapıldı.

HAKKARİ'DE PKK CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamaya göre; Hakkari merkezde devam eden operasyonlarda 21 adet el yapımı patlayıcı, 3 adet jeneratör, 3 adet hilti, 300 litre benzin, 140 adet gaz maskesi, 800 metre kablo, 50 adet elektrikli fünye, 300 adet tahrip kapsülü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

ŞIRNAK'TA BİR TERÖRİST TESLİM OLDU

Şırnak Uzungeçit'te bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır Lice'de devam eden operasyonlarda 3 bin adet kök kenevir ele geçirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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