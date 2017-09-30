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AĞRI'DAN ART ARDA KARA HABER: 2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU


Ağrı'dan art arda kara haber: 2 uzman çavuş şehit oldu
Tarih : 30 Eylül 2017, 01:50
Puan Ver : Ağrı'dan Art Arda Kara Haber: 2 Uzman Çavuş Şehit Oldu(8/10)4

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleri tarafından bölgede yürütülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.



Çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu. Gün içinde yaşanan çatışmalarda,



VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ



Ağrı Valisi Süleyman Elban, kentin Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.



Vali Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Eylül'de Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt köyü civarında PKK'lı teröristlerce minibüse ateş açılması sonucu 3 Afgan göçmenin ölmesi, biri ağır 7 kişinin yaralanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığını anımsattı.



Operasyonda, Güngören köyü mevkisinde teröristlerle sıcak temas sağlandığını ifade eden Elban, "Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı." dedi.



Elban, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, operasyonda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.



BAKANLIK: 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü kırsalındaki operasyonda 10 teröristin ölü ele geçirildiği, bölgede tespit edilen ve silah deposu olduğu değerlendirilen alanda 2 biksi, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 roketatar, 50 kalaşnikof piyade tüfeği bulunduğu bildirilmişti.



Bölgedeki operasyonun devam ettiği belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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