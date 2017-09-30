AĞRI'DAN ART ARDA KARA HABER: 2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleri tarafından bölgede yürütülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.
Çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu. Gün içinde yaşanan çatışmalarda,
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Ağrı Valisi Süleyman Elban, kentin Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.
Vali Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Eylül'de Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt köyü civarında PKK'lı teröristlerce minibüse ateş açılması sonucu 3 Afgan göçmenin ölmesi, biri ağır 7 kişinin yaralanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığını anımsattı.
Operasyonda, Güngören köyü mevkisinde teröristlerle sıcak temas sağlandığını ifade eden Elban, "Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı." dedi.
Elban, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, operasyonda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.
BAKANLIK: 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü kırsalındaki operasyonda 10 teröristin ölü ele geçirildiği, bölgede tespit edilen ve silah deposu olduğu değerlendirilen alanda 2 biksi, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 roketatar, 50 kalaşnikof piyade tüfeği bulunduğu bildirilmişti.
Bölgedeki operasyonun devam ettiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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