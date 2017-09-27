AĞZIYLA BENZİN ÇEKMEYE ÇALIŞAN VATANDAŞ, HAYATINI KAYBETTİ
Adana'da bir sürücü, aracına hortumla çekmeye çalıştığı benzinin genzine kaçması nedeniyle hayatını kaybetti.
BAŞKA ARAÇTAN BENZİN ALMAK İSTEDİ
Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki Pozaray Dönmez, 14 Eylül'de Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde benzini biten aracına başka bir araçtan benzin almak istedi.
13 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Hortumla çekmeye çalıştığı benzinin genzine kaçması sonucu fenalaşan Dönmez, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken olaydan 13 gün sonra yaşamını yitiren Dönmez'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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