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AĞZIYLA BENZİN ÇEKMEYE ÇALIŞAN VATANDAŞ, HAYATINI KAYBETTİ


Ağzıyla Benzin Çekmeye Çalışan Vatandaş, Hayatını Kaybetti
Tarih : 27 Eylül 2017, 08:20
Puan Ver : Ağzıyla Benzin Çekmeye Çalışan Vatandaş, Hayatını Kaybetti(10/10)6

Adana'da bir sürücü, aracına hortumla çekmeye çalıştığı benzinin genzine kaçması nedeniyle hayatını kaybetti.

BAŞKA ARAÇTAN BENZİN ALMAK İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki Pozaray Dönmez, 14 Eylül'de Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde benzini biten aracına başka bir araçtan benzin almak istedi.

13 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hortumla çekmeye çalıştığı benzinin genzine kaçması sonucu fenalaşan Dönmez, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken olaydan 13 gün sonra yaşamını yitiren Dönmez'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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