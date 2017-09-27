Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi efsane sanatçı Ahmet Aslan ve Demet Akalın'ı bir araya getirdi. İki ünlü isim Çeşm-i Siyahım türküsünü seslendirdi.

Ahmet Aslan ve Demet Akalın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için Aşık Mahzuni Şerif'e ait Çeşm-i Siyahım türküsünü birlikte seslendirdi.

İZLEYİCİLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan zirvede seyrediyor. Dizide Hızır Çakırbeyli'nin kızı Zeynep, Hızır'ın düşmanları tarafından vurulup öldürüldü. Zeynebin cenaze töreni ise izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

İZLEYİCİYE SÜRPRİZ OLDU

Cenaze sahnesinde çalan müzik ise izleyenlerin adeta yüreğine işledi. Sözleri Aşık Mahzuni Şerfi'e ait Çeşm-i Siyahım türküsünü seslendirenler ise izleyici için büyük bir sürpriz oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin müziklerini ünlü şarkıcı Ahmet Aslan seslendiriyor. Ancak son sahnede çalan Çeşmi Siyahım türküsünü Demet Akalın ve Ahmet Aslan birlikte seslendirdi.

Kaynak: haberinburada