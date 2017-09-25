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AHMET ERCAN'DAN BODRUM DEPREMİ İSYANI: KANDİLLİ'NİN IŞIĞI SÖNÜYOR


Ahmet Ercan'dan Bodrum depremi isyanı: Kandilli'nin ışığı sönüyor
Tarih : 25 Eylül 2017, 17:10
Puan Ver : Ahmet Ercan'dan Bodrum Depremi İsyanı: Kandilli'nin Işığı Sönüyor(8/10)4

Deprem Uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün Bodrum'da dün akşam meydana gelen depremin yeri ve büyüklüğünü doğru açıklamadığını ileri sürdü. Prof.Dr. Ercan, "Kandilli'nin verdiği bilgiye göre, 24 Eylül 2017'de 19.57'de Gökova Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Oysa durum öyle değil. Amerikalı Yerbilimsel Araştırma Kurumu'nun (USGS) açıkladığı büyüklük 4.9'dur. Depremin derinliği 8 kilometre (sığ deprem). Deprem odağı İstanköy'ün 2 kilometre kuzeyinde, Kos ile Akyarlar arasında" dedi.

GÖZLER BODRUM'A ÇEVRİLDİ

Geçen 21 Temmuz gecesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti. Son olarak dün saat 19.57'de yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle yeniden gözler Bodrum'a çevrildi.

"NE YAZIK Kİ KANDİLLİ'NİN IŞIĞI SÖNÜYOR"

Bodrum'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki bu depremi değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Ercan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün depremin yeri ve büyüklüğünü doğru açıklamadığını öne sürdü. Prof.Dr. Ercan, "Kandilli'nin verdiği bilgiye göre, 24 Eylül 2017'de 19.57'de Gökova Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Oysa durum öyle değil. Amerikalı Yerbilimsel Araştırma Kurumu'nun açıkladığı büyüklük 4.9'dur. Depremin derinliği 8 kilometre. Deprem odağı İstanköy'ün 2 kilometre kuzeyinde, Kos ile Akyarlar arasında. Gökova Körfezi'nde değil. Türü deniz içinde göçüntülü. O nedenle çok güçlü duyumsandı. Bodrum halkının depremi duyması, değerlendirmesi ne yazık ki gözlem evimizden daha doğru çıktı. Ne yazık ki, Kandilli'nin ışığı sönüyor" diye konuştu.

MUĞLA VALİLİĞİ VE BODRUM BELEDİYESİ'NE SİTEM

Bodrum'da artık büyük bir deprem beklemediğini söyleyen Prof.Dr. Ercan, "Bodrumlular'a geçmiş olsun. Ne yazık ki, ne Muğla Valiliği ne de Bodrum Belediye Başkanlığı Bodrum depremine ilgi gösterdi. Birkaç deprem bilimci kendi giderlerimizi karşılayarak bir ön çalışma yaptık. Ancak, yöneticilerden beklenen ilgi ile giderler karşılanmadığı için çok katılımlı ayrıntılı çalışma yapamıyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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