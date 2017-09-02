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Ahmet Kural'ın Film İçin Sakallarını Kesmesinden Sonra, Sıla da Saçını Kısacık Kestirdi

AHMET KURAL'IN FİLM İÇİN SAKALLARINI KESMESİNDEN SONRA, SILA DA SAÇINI KISACIK KESTİRDİ

Sıla, Bodrum'da muhteşem bir konser verdi. Sevgilisi Ahmet Kural sakallarını keserken, Sıla'nın da saçlarını kısacık kestirdiği görüldü.

Tarih : 02 Eylül 2017, 08:20
Puan Ver : Ahmet Kural'ın Film İçin Sakallarını Kesmesinden Sonra, Sıla Da Saçını Kısacık Kestirdi(9/10)5

Ünlü sanatçı Sıla, Kurban bayramının ilk günü Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde sahne aldı. Film çekimlerini tamamlayıp konsere gelen Ahmet Kural, sevgilisi Sıla'yı sahnede ön sıralardan izledi. Ahmet Kural sakallarını keserken Sıla da saçlarını kısalttı.

SAKALSIZ HALİNİ SILA BEĞENMİŞ

Ünlü oyuncu Ahmet Kural yeni filmi Ailecek Şaşkınız'ın çekimleri tamamlanır tamamlanmaz soluğu sevgilisi Sıla'nın yanında aldı. Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Kural hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kural'ın hayranları ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Film çekimlerini bitirdiklerini ifade eden Kural, sakalsız yeni imajını Sıla'nın çok beğendiğini ifade etti.

GÖZLERİNİ BİRBİRLERİNDEN ALAMADILAR

Oldukça keyifli olduğu gözlenen çiçeği burnunda çift konser boyunca birbirinden gözlerini ayıramadı. Öte yandan Sıla'nın yeni imajı da hayranlarından tam not aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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