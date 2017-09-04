Genç öğretmen, hayatının en büyük acısını atandığı okula giderken yaşadı. Hakkari'nin Çukurca ilçesine ailesiyle giden öğretmen Özge Aras, babasız kaldı.

ÇUKURCA YOLUNDA DAĞDAN KOPAN PARÇA OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Kaza bugün öğle saatlerinde Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Olgunlar Köyü'nde meydana geldi. Çukurca'nın Çığlı Köyü ilköğretim okuluna tayini çıkan Tunceli nüfusuna kayıtlı öğretmen Özge Aras, annesi Yüksel, babası Mehmet Aras ile yakınları İbrahim Yiğit, Şahin Karataş'ın içerisinde bulunduğu otomobilin üzerine yol kenarındaki dağdan kopan kaya parçası düştü.

ÖZGE ÖĞRETMENİN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine öğretmen Özge Aras'ın babası Mehmet Aras hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada