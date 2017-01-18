Dokunmatik ekranlı bilgisayarlar pek yaygın olmasa da AirBar ile tüm dizüstü bilgisayarlar artık dokunmatik özelliklere sahip olabiliyor.



Dokunmatik ekranlı bilgisayarlar pek yaygın olmasa da AirBar ile tüm dizüstü bilgisayarlar artık dokunmatik özelliklere sahip olabiliyor.







Windows 8 işletim sistemiyle birlikte katlanabilir ekranlar, hem tablet hem dizüstü bilgisayar konseptleri tekrar gündeme geldi. Ancak dokunmatik ekranlı bilgisayarlar fiyatları sebebiyle halen pek yaygınlaşmış sayılmaz. Bilgisayarına dokunmatik özellikler kazandırmak isteyenler için güzel bir haberimiz var. AirBar ile tanışın.



AirBar ne işe yarıyor?



Ürün sadece 5 mm kalınlığında plastik bir çubuk görünümünde. USB kablosu ise dizüstü bilgisayarlara bağlanıyor. Ürünü çalıştırmak için yapılması gereken tek şey, ekranın alt kısmına, sensörleri yukarı bakacak şekilde yerleştirmek.



AirBar, içerisindeki sensörler ile dizüstü bilgisayar ekranlarına dokunmatik ekran işlevleri kazandırabiliyor. Sadece 55 gram ağırlığındaki cihaz, 15.6 inç büyüklüğe kadar tüm cihazlarda çalışabiliyor. Üstelik hem Windows hem de Mac cihazlarda herhangi bir uyum sorunu yok.



Cihaz, akıllı telefon ekranları gibi rezistif veya kapasitif ekran teknolojilerini kullanmıyor. Sensörlerin algılama alanına giren hemen her katı cismi algılayabiliyor. Bu sayede parmak, eldiven, kalem veya herhangi bir katı cisimle bilgisayarı kontrol etmek mümkün oluyor.



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