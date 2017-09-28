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AK PARTİ HAKKARİ İL BAŞKAN YARDIMCISININ ARACINA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ


AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısının Aracına Bombalı Saldırı Düzenlendi
Tarih : 28 Eylül 2017, 01:50
Puan Ver : Ak Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısının Aracına Bombalı Saldırı Düzenlendi(5/10)1

Hakkari'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Kahraman'ın aracının altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu araç ve çevredeki evlerde hasar meydana geldi.

PARK HALİNDEYKEN İNFİLAK ETTİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahraman'ın Kıran Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde olan aracının altına henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda can kaybı yaşanmazken, araç ve çevredeki evlerde hasar oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, patlamanın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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