AK PARTİ HAKKARİ İL BAŞKAN YARDIMCISININ ARACINA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ
Hakkari'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Kahraman'ın aracının altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu araç ve çevredeki evlerde hasar meydana geldi.
PARK HALİNDEYKEN İNFİLAK ETTİ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahraman'ın Kıran Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde olan aracının altına henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Olayda can kaybı yaşanmazken, araç ve çevredeki evlerde hasar oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, patlamanın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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