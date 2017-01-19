

AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.







Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur görüşmeleri devam ediyor. Beşinci madde üzerine verilen önerge hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel söz aldı. Özel, milletvekillerinin dürüstlük yeminin ettiğini hatırlatarak, anayasa sadakat ve iç tüzüğe bağlılık terk edilmemesi gereken ve onur ve şerefinizle teminat altına aldıkları metinler olduğunu belirtti. Özel, şunları kaydetti:







"Kürsüyü koruma altına alacağız. Bu kürsüyü korumak için buradan oy kullanacak olan 550 milletvekilinin vicdanlarına emanet ediyoruz. Bugün bu kürsüyü Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri gelip korumayacak. Bu kürsüyü korumak için sizi yetiştiren öğretmenlerinizi, annenizin, babanızın, dedenizin, ninenizin, daha belki hiç doğmamış ama evlattan çok seveceğiniz hepimizin emin olduğu torunlarınızın beklentileri üzerine, bir kutsal emanete ihanet etmek yerine, onu alıp ta 1 Kasım'da yetkiyi alıp, dört yıl boyunca hakkını verip, dört yıl sonra millete teslim etmek yerine bugünkü bu metinle bu emaneti bir başkaları kullansın diye verip halkın karşısına utançla çıkmamak için gelecekte 23 Nisan 1920 Meclisinin torunları bu ülkenin dört bir yanında dedeleriyle gurur duyuyorken, bir gurur yaşayın diye bu irade teslimine 'hayır' diyin."







AK parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş, 316 milletvekilinin imzalarıyla teklifin Meclise geldiğini hatırlatarak, 316 milletvekilinin imzalarıyla tescil ettiği metne 'hayır' demenin ihanet olduğunu belirtti. Elitaş, "Onun için 316 milletvekilinin 'evet' oylarıyla burada altına imza attığımız Anayasa değişiklik teklifine, 316 milletvekilini 'hayır'a teşvik etmek onları ihanete teşvik etmektir. Nasıl Sayın Kılıçdaroğlu 'ben bu Anayasa değişikliğine 'hayır' diye oy vereceğim diye kampanya yürütüyorsa, sayın Kılıçdaroğlu'ndan beyaz oy beklemek kendine ihanet anlamına gelir" ifadelerini kullandı.







kaynak:haberler