AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANI TİMUÇİN SAYLAN İSTİFA ETTİ
AK Parti Karabük İl Başkanı Timuçin Saylan, görevinden istifa etti. Saylan, yaptığı açıklamada milletvekilleri ve genel merkezle konuşarak istifa kararı aldığını söyledi.
AK Parti Karabük İl Başkanı Timuçin Saylan, AK Parti Genel Merkezine istifasını sundu.
İstifa sonrası kısa bir açıklama yapan Saylan, istifa kararını partisinin milletvekilleri ve genel merkezdeki yetkililerle istişare ederek aldığını söyledi.
"ADAY OLMAYACAĞIM"
İşte AK Parti Karabük İl Başkanı Saylan'ın istifasıyla ilgili yaptığı açıklama:
Milletvekilleriyle görüştüm. Genel merkez ile istişare ederek yapılacak olan il başkanlığı seçimine aday olmayacağım. Bu konuda genel merkezimize istifamı sundum. Yeni gelecek arkadaşların bu bayrağı bizden daha da yukarı çıkaracaklarına inanıyorum. Memleketimize, partimize hayırlı olmasını diliyorum.
Kaynak: haberinburada
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