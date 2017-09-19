AK PARTİ KASTAMONU MERKEZ İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ
AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı, "Alnım açık şekilde bu görevi bırakma kararı aldım" diyerek görevinden istifa etti.
AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı, düzenlediği basın toplantısıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Namlı, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014 yılında merkez ilçe başkanlığı görevine başladığını söyledi.
"ADIM ATMADIK YER BIRAKMADIM"
Aradan geçen sürede gece gündüz demeden çalıştığını belirten Namlı, "6 seçim geçirdik. Bunlardan 4'ünde ilçe başkanı, diğerlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Köylerde adım atmadık yer bırakmadım." dedi.
"ALNIM AÇIK"
Bugün Kastamonu'ya hizmet aktığını dile getiren Namlı, "7 senedir sürdürdüğüm siyaset hayatımı merkez ilçe başkanı olarak devam ettirmeme kararı aldım. Devam ettirmememin şahsi ya da partiden gelen herhangi bir şeyle alakası yok. Bir nevi virgül koyma diyelim. Alnım açık şekilde bu görevi bırakma kararı aldım." ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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