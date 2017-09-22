AK PARTİ'DEN KADİR TOPBAŞ'IN İSTİFASIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA: BAŞKANIMIZIN TAKDİRİDİR
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısı ile istifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın kararını değerlendirdi.
Kaya, NTV'de katıldığı canlı yayında şunları söyledi:
İstifa kararı sayın başkanımızın bir takdiridir. Şahsi bir karardır. Daha önce de bunlarla karşılaştık. İstanbul'da takdire şayan işler yapan bir başkanımızdır. İstanbul'da onu bir Kadir abi ve beyefendi olarak tanıdık.
Bundan sonra Valimizin yapacağı çağrıyla istişareler başladığında, süreç de başlamış olacak.
"İHANET İÇİNDE OLMADIM" SÖZLERİ İÇİN AÇIKLAMA
Kadir Topbaş'ın sitem gibi sözlerini de yorumlayan Kaya "İstanbul bizim için hassas bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızla başlayan bir süreç var. Ve İstanbul bizim için çok önemli. Takdir edersiniz ki, bu ülkenin önemli siyasi aktörlerinden birinin sözleri için, birileri bulanık suda balık avlamak isteyecektir" dedi.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Kaya "Sağlık nedenleriyle İstanbullulardan affını istedi. Biz hep birlikte kararına saygı duyuyoruz. Bundan sonra 10 gün içinde İBB meclisi çağrılacak. 310 kişi içinden adaylar belirlenecek ve birinci turda çıkmazsa, ikinci turda salt çoğunlukla bir başkan seçilecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar