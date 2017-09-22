Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

AK PARTİ'DEN KADİR TOPBAŞ'IN İSTİFASIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA: BAŞKANIMIZIN TAKDİRİDİR


AK Parti'den Kadir Topbaş'ın İstifasıyla İlgili İlk Açıklama: Başkanımızın Takdiridir
Tarih : 22 Eylül 2017, 20:50
Puan Ver : Ak Parti'den Kadir Topbaş'ın İstifasıyla İlgili İlk Açıklama: Başkanımızın Takdiridir(7/10)3

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısı ile istifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın kararını değerlendirdi.

Kaya, NTV'de katıldığı canlı yayında şunları söyledi:

İstifa kararı sayın başkanımızın bir takdiridir. Şahsi bir karardır. Daha önce de bunlarla karşılaştık. İstanbul'da takdire şayan işler yapan bir başkanımızdır. İstanbul'da onu bir Kadir abi ve beyefendi olarak tanıdık.

Bundan sonra Valimizin yapacağı çağrıyla istişareler başladığında, süreç de başlamış olacak.

"İHANET İÇİNDE OLMADIM" SÖZLERİ İÇİN AÇIKLAMA

Kadir Topbaş'ın sitem gibi sözlerini de yorumlayan Kaya "İstanbul bizim için hassas bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızla başlayan bir süreç var. Ve İstanbul bizim için çok önemli. Takdir edersiniz ki, bu ülkenin önemli siyasi aktörlerinden birinin sözleri için, birileri bulanık suda balık avlamak isteyecektir" dedi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Kaya "Sağlık nedenleriyle İstanbullulardan affını istedi. Biz hep birlikte kararına saygı duyuyoruz. Bundan sonra 10 gün içinde İBB meclisi çağrılacak. 310 kişi içinden adaylar belirlenecek ve birinci turda çıkmazsa, ikinci turda salt çoğunlukla bir başkan seçilecek" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ak  Parti  Den  Kadir  Topbaş  In  İstifasıyla  İlgili  İlk  Açıklama  Başkanımızın  
Takdiridir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER