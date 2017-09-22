AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısı ile istifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın kararını değerlendirdi.

Kaya, NTV'de katıldığı canlı yayında şunları söyledi:

İstifa kararı sayın başkanımızın bir takdiridir. Şahsi bir karardır. Daha önce de bunlarla karşılaştık. İstanbul'da takdire şayan işler yapan bir başkanımızdır. İstanbul'da onu bir Kadir abi ve beyefendi olarak tanıdık.

Bundan sonra Valimizin yapacağı çağrıyla istişareler başladığında, süreç de başlamış olacak.

"İHANET İÇİNDE OLMADIM" SÖZLERİ İÇİN AÇIKLAMA

Kadir Topbaş'ın sitem gibi sözlerini de yorumlayan Kaya "İstanbul bizim için hassas bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızla başlayan bir süreç var. Ve İstanbul bizim için çok önemli. Takdir edersiniz ki, bu ülkenin önemli siyasi aktörlerinden birinin sözleri için, birileri bulanık suda balık avlamak isteyecektir" dedi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Kaya "Sağlık nedenleriyle İstanbullulardan affını istedi. Biz hep birlikte kararına saygı duyuyoruz. Bundan sonra 10 gün içinde İBB meclisi çağrılacak. 310 kişi içinden adaylar belirlenecek ve birinci turda çıkmazsa, ikinci turda salt çoğunlukla bir başkan seçilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada