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AK Parti'nin acı günü! Başbakan, tabutunu omuzladı

AK PARTİ'NİN ACI GÜNÜ! BAŞBAKAN, TABUTUNU OMUZLADI

Pankreas tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü, Başbakan Yıldırım'ın da katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tarih : 07 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Ak Parti'nin Acı Günü! Başbakan, Tabutunu Omuzladı(6/10)2

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Giresun İl Başkanı 46 yaşındaki Hasan Ali Tütüncü, Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

PANKREAS KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ

2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye meclis üyesi seçilen ve 2015'in Şubat ayından itibaren de AK Parti Giresun İl Başkanlığını yürüttüğü sırada pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün sabah yaşamını yitiren Hasan Ali Tütüncü'nün cenazesi, özel uçakla Giresun'a getirildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Tütüncü için Çıtlakkale Mahallesi'ndeki evinin önünde ve partisinin il başkanlığı binası önünde tören düzenlenerek, helallik alındı ve dua okundu. AK Parti Giresun İl Başkanlığı binasında da Hasan Ali Tütüncü'nün fotoğrafının yer aldığı 'Seni asla unutmayacağız' yazılı dev pankart asıldı.

BİNALİ YILDIRIM DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cenaze duanın ardından daha sonra omuzlarda taşınarak Hacı Miktat Camisi'ne getirildi. Giresunspor Kulübü 2'inci Başkanlığı görevini de yürüten Tütüncü için düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binalı Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Giresunspor'lu oyuncular, partililer, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLESİNE TAZİYEDE BULUNDU

Başbakan Binali Yıldırım üzerinde Giresunspor forması yer alan Tütüncü'nün tabutu başında eşi Emine ile çocukları Kübra ve Hüseyin Kaan Tütüncü'yle de bir araya gelerek taziyede bulundu.GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Başbakan Yıldırım'ın katıldığı cenaze töreni için de geniş güvenlik önlemleri alındı, çevre binaların çatılarına keskin nişancılar konuşlandırıldı, tören alanında dedektör köpeklerle arama yapıldı. Cami çevresindeki bazı yollar da bariyerle çevrilerek yaya trafiğine kapatıldı.TOPRAĞA VERİLDİ

Başbakan Yıldırım, cenazede yan yana saf tuttuğu ve gözyaşlarına boğulan Tütüncü'nün oğlu Hüseyin Kaan'ı da teselli etti. Tütüncü'nün cenazesi, öğle vakti merkez Hacı Miktat Camisi'ndeki namaz sonrası Yeni Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi.

YILDIRIM BİR VATANDAŞIN DA CENAZESİNE KATILDI

Bu arada Başbakan Yıldırım, kentte yaşamını yitiren Metin Zıvalı adlı vatandaşın da aynı yerdeki cenaze namazına katılarak ailesine taziyede bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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