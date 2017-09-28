AK PARTİ'NİN İBB BAŞKAN ADAYI, KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ KAPIDA KARŞILANDI
AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olarak belirledi. Aday ismin açıklanacağı toplantı öncesi ise bir sürpriz yaşandı.
KAPIDA KARŞILANDI
AK Parti Grup toplantısına katılmak için Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'na gelen AK Parti'nin en güçlü başkan adayı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kapıda karşılandı. Nitekim toplantı sonunda da kendisinin bakan adayı olduğu açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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