AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mevlüt Uysal, seçildikten sonra başarılı bir performans ortaya koyarsa 2019 seçimleri için de kendi kaderini belirleyecek.

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı, Mevlüt Uysal oldu. Halen Başakşehir Belediyesi Başkanı olarak görevine devam eden Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği isim olarak dikkatleri üzerine toplamıştı. İşte Uysal hakkında tüm detaylar.

YENİ BAŞKAN BUGÜN BELLİ OLACAK

Topbaş'ın istifası ile boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak isim Mevlüt Uysal mı olacak? Bu sorunun cevabı bugün belli olacak. Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti'nin İBB Başkan adayı oldu. Topbaş'ın istifasından sonra, belediye başkanlığı için AK Parti kulislerinde Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın isimleri gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilen istişare toplantısındaki, temayül yoklamasında ise belediye başkanlığı için Uysal'ın aday olduğu açıklandı. Bugün yapılacak seçimlerde de Uysal'ın İstanbul'un yeni belediye başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AK PARTİ'NİN BAŞKAN ADAYI MEVLÜT UYSAL OLDU!

Erol Kaya, AK Parti'nin İBB Başkan adayını canlı yayında açıkladı. Kaya, "Bir AK Partili belediyeyi muhalefetteki belediyeye mukayese etmek hakarettir. Bizim belediyemizin hedefi kendi çıtasının üstüne çıkmaktır. Bu başarıyı gerçekleştiren arkadaşlarımızı tek tek tebrik ediyoruz. Biz bir olduğumuz zaman beraber olduğumuz zaman daha iyi hizmetler verebiliyoruz. İnanıyorum ki 2019 Mart'ında daha da güçlü bir şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. Kadir Topbaş beye teşekkür ederiz. 24 Eylülde yapılan temayül oylaması sonucu Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesiyle beraber İstanbul'u yönetecek arkadaşımız Mevlüt Uysal'dır."dedi.

' 'İSTANBUL'U KAZANIRSAK, TÜRKİYE'Yİ KAZANIRIZ"

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan istişare toplantısında yaptığı konuşmada, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve teşkilatlara önemli uyarılarda bulundu. "İstanbul'u kazanırsak, Türkiye'yi kazanırız" diyen Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimlerinin, aynı yıl içinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için de bir işaret fişeği olacağını söylediği öğrenildi. Erdoğan, Topbaş'ın yerine seçilecek ismin, göstereceği performansa bağlı olarak, 2019 yerel seçimlerinde de aday gösterilebileceği mesajı verdi.

SİYASETLE AKTİF OLARAK UĞRAŞTI

Mevlüt Uysal kimdir aslen nereli kaç yaşında? Mevlüt Uysal eşi ve çocukları detaylar haberimizde. Mevlüt Uysal Başakşehir Belediye Başkanı 1966 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilendi, siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle uğraştı. AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu. 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir'in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olan Uysal, 127 bin 482 seçmenden, oy kullanan 103 bin 111'inin 39 bin 72'sinin oyunu alarak Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR

AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu.2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir'in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olan Uysal, 127 bin 482 seçmenden, oy kullanan 103 bin 111'inin 39 bin 72'sinin oyunu alarak Başakşehir Belediye Başkanı seçildi. 2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adayı olarak ikinci kez seçime giren Uysal, sandığa giden 190 bin 906 seçmenden 92 bin 559 seçmenin oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.Yeni kurulan ilçede büyük projelere imza atan Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.

ASIL MESLEĞİ AVUKATLIK

Mevlüt Uysal İstanbul Üniversitesi'ni bitirdikten sonra serbest avukatlık yaptı. AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı olan Mevlüt Uysal 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir'in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı oldu. Mevlüt Uysal 127 bin 482 seçmenden, oy kullanan 103 bin 111'inin 39 bin 72'sinin oyunu alarak Başakşehir Belediye Başkanı seçildi. 2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adayı olarak ikinci kez seçime giren Mevlüt Uysal, sandığa giden 190 bin 906 seçmenden 92 bin 559 seçmenin oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Kaynak: haberinburada