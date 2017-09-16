AKHİSAR BELEDİYESPOR, KARDEMİR KARABÜKSPOR'U 2-1 MAĞLUP ETTİ
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Akhisar Belediyespor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Akigo 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İLK GOL 6'NCI DAKİKADA KARABÜSPOR'DAN GELDİ
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27'de Paulo Henrique ve 58'de penaltıdan Soner Aydoğdu kaydetti. Karabükspor'un tek golü 6. dakikada Grozav'dan geldi.
Alınan bu sonuçla Akhisar Belediyespor puanını 10'a yükseltti. Karabükspor ise 5 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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