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AKHİSAR BELEDİYESPOR'UN İSMİ DEĞİŞTİ


Akhisar Belediyespor'un ismi değişti
Tarih : 08 Eylül 2017, 20:40
Puan Ver : Akhisar Belediyespor'un İsmi Değişti(5/10)1

Okan Buruk yönetiminde geçen sezondan bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, bu sezon Teleset Mobilya Akhisarspor ismiyle mücadele edecek.

1 SENE BOYUNCA TELESET MOBİLYA İSMİNİ TAŞIYACAK

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu için Teleset Mobilya ile isim hakkı sponsorluğu anlaşması imzalandığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da onaylanan değişiklikle Akhisar Belediyespor, bu sezon Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor adıyla yer alacak.

Sezona 1-0'lık Sivasspor galibiyetiyle başlayan Ege temsilcisi, ikinci maçında zorlu Antalyaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Ligin üçüncü haftasında evinde güçlü rakibi Kasımpaşa'yı konuk eden Manisa ekibi, 10 kişi kaldığı maçta rakibini 2-1'le geçti. Şu anda lider Galatasaray ve Beşiktaş'ın arkasında 3. sırada bulunan Akhisar'ın puanı 7.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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