AKHİSARSPOR MAÇINDA KIRMIZI KART GÖREN ALPER POTUK GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYAMAYACAK
Akhisarspor maçının 82. dakikasında Miguel Lopes'e yaptığı sert müdahale sonrasında direk kırmızı kart gören Alper Potuk, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşma'nın 82. dakikasında hakem Bülent Yıldırım, yaptığı sert müdahale sonrasında Alper Potuk'a direk kırmızı kartını gösterdi.
GALATASARAY DERBİSİNDE YOK
2 maç ceza alması beklenen Alper Potuk, Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.
Kaynak: haberinburada
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