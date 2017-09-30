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Akhisarspor Maçında Kırmızı Kart Gören Alper Potuk Galatasaray Derbisinde Oynayamayacak

AKHİSARSPOR MAÇINDA KIRMIZI KART GÖREN ALPER POTUK GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYAMAYACAK

Akhisarspor maçının 82. dakikasında Miguel Lopes'e yaptığı sert müdahale sonrasında direk kırmızı kart gören Alper Potuk, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Tarih : 30 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : Akhisarspor Maçında Kırmızı Kart Gören Alper Potuk Galatasaray Derbisinde Oynayamayacak(9/10)5

Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşma'nın 82. dakikasında hakem Bülent Yıldırım, yaptığı sert müdahale sonrasında Alper Potuk'a direk kırmızı kartını gösterdi.

GALATASARAY DERBİSİNDE YOK

2 maç ceza alması beklenen Alper Potuk, Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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