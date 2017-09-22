AKILALMAZ OLAY! CİNSEL UYARICI İLAÇ İÇEN ÇOCUK YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Kırklereli'nin Vize İlçesi'nde, evde bulunan cinsel gücü arttırıcı ilaçlardan içtiği belirtilen 2 yaşındaki E.E.İ. hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen çocuğun tedavisi sürüyor.
EVDE BULDUĞU CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI İLACI İÇTİ
Vize İlçesi'nin Kıyıköy Beldesi'nde yaşayan E.İ. ve S.İ.'nin 2 yaşındaki kızları E.E.İ., iddiaya göre, evde bulduğu cinsel gücü artırıcı ilaçtan içti. Minik kızın rahatsızlanması üzerine ailesi Vize Devlet Hastanesi'ne götürdü.
MİNİK KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Burada ilk müdahalesi yapılan ve içtiği ilaçtan zehirlendiği belirtilen E.E.İ., Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ndeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren minik kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada
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