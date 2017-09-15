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Akkuyu Nükleer Santrali'nin İnşaatı Martta Başlayacak

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ'NİN İNŞAATI MARTTA BAŞLAYACAK

Rus nükleer enerji şirketi Rosatom, Türkiye'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına mart ayı başlarında başlanabileceğini söyledi.

Tarih : 15 Eylül 2017, 15:30
Puan Ver : Akkuyu Nükleer Santrali'nin İnşaatı Martta Başlayacak(7/10)3

Rosatom, nükleer tesis projesindeki yüzde 49 hissesini bu yıl sonuna kadar Türk şirketlerinin oluşturduğu bir konsorsiyuma satacak. Rosatom'un Şirket Geliştirme ve Uluslararası Ticari İlişkiler Başkan Yardımcısı Kirill Komarov dün Londra'da Dünya Nükleer Derneği'nin konferansında yaptığı açıklamada, Rosatom'un hisselerini Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumuna satma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"TÜRK HÜKÜMETİ PROJEYİ HEMEN TAMAMLAMAK İSTİYOR"

"Gelecek yılın başında Türkiye'den nükleer işletme ruhsatını alacağımızı ve birinci çeyrek sonunda ilk betonlamaya başlayacağımızı umuyoruz" diyen Komarov projenin, bir an önce tamamlanmasını isteyen Türk hükümetinin güçlü desteğine sahip olduğunu belirtti.

GELİRLERİNİN YÜZDE 20'SİNİ TÜRKİYE'YE ÖDEYECEK

Komarov, yap-sahip ol-devret modeline göre tamamlanacak olan projede Türkiye'nin Rosatom'a 15 yıl süreyle, kw/saat başına 12.35 cent ortalama elektik ücreti ödeyeceğini ve bunun enflasyona uyarlanmış fiyat olmadığını söyledi. Rosatom, kendi yatırımını çıkardıktan sonraki gelirlerinin yüzde 20'sini Türkiye'ye ödeyecek.

Yap-sahip ol-devret modelinin, Rosatom'un gelişmekte olan ülkelerde kullandığı standart model olduğunu söyleyen Komarov, uyguladıkları başka modeller de bulunduğunu söyledi. Bu modelde ülke, tesisi satın almak yerine Rosatom'a üretilen elektrik için ücret ödüyor.

Akkuyu Projesi, 20 milyar dolar maliyetiyle Rusya'nın kamu kuruluşu olan Rosatom'un elindeki büyük kontratlardan biri.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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