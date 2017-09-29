AKOM CUMARTESİ GÜNÜ İÇİN İSTANBULLULARI UYARDI: FIRTINA VE SAĞANAK GELİYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında fırtına beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın Cumartesi gecesi başlayacağı ve Pazar sabah saatlerina kadar etkili olacağı duyuruldu.
PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Meteoroloji'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
Marmara ve Kuzey Ege denizinde bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz'in batısında yarın rüzgarın, ilk saatlerden itibaren kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75km/sa), yer yer 7 ila 9 (60-90km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AKOM'DAN AÇIKLAMA
Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada yağışların İstanbul il genelinde olacağını belirtti.
Açıklama şöyle:
Yağışlı havanın gün içerisinde mola vermesinin ardından geece saatlerinde yeniden kuvvetlenerek özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda Pazar günü sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde yapması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden fırtına seviyesinde eseceği tahmin ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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