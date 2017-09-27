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AKOM, İSTANBUL'DAKİ YAĞMURUN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI: METREKAREYE 7 DAMACANA YAĞMUR DÜŞTÜ


AKOM, İstanbul'daki Yağmurun Bilançosunu Açıkladı: Metrekareye 7 Damacana Yağmur Düştü
Tarih : 27 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : Akom, İstanbul'daki Yağmurun Bilançosunu Açıkladı: Metrekareye 7 Damacana Yağmur Düştü(9/10)5

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kentte etkili olan sağanak yağış, özellikle boğaz çevresinde 25-90 dakika arasında devam etti. Yapılan ölçümlere göre bu sürede toplamda metrekareye 122 kg yağış (yaklaşık 7 büyük su damacanası) yağış düştü.

İLK DAMLALAR SAAT 15:00'TE DÜŞMEYE BAŞLADI

AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00 sıralarında başlayan yağışın, Kilyos, Sarıyer, Beykoz gibi İstanbul'un kuzey bölgelerini etkisi altına aldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

SICAKLIK 18 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

"Yağış, özellikle boğaz çevresinde 25-90 dakikalık sürelerde etkili olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait Kilyos AWOS istasyonundan kaydedilen verilere göre, yaklaşık 1,5 saatlik süre içerisinde 89 kg yağış, toplamda metrekareye 122 kg yağış kaydedilmiştir. Yağışla birlikte poyraz yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgar (YSS KÖPRÜSÜ - 67km/s) hava sıcaklıklarının da 18°C derecelere kadar gerilemesine neden olmuştur. Yağışlar Kilyos, Sarıyer, Şişli bölgelerinde etkili olmuştur. Bu bölgede İBB'nin su çekme, yıkama, temizlik, ilaçlama ve mobil büfe hizmeti halen devam etmektedir. Yağışla birlikte alarma geçen İBB İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etmiştir."

PAZAR SABAHINA KADAR DEVAM EDECEK

Şiddetli yağış nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarıyla Sarıyer sahilinde ve Baltalimanı Çayırbaşı Caddesi'nde ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandığı belirtilen açıklamada, "Yağışın 1 saat içerisinde kuvvetini yitirmesi ve hafif şekilde pazar sabah saatlerine kadar il genelinde devam etmesi bekleniyor." denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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