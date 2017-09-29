AKOM'DAN HAFTASONU İÇİN UYARI: İSTANBUL'DA YAĞIŞIN ŞİDDETİ KUVVETLENECEK
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'daki yağışlı havanın hafta sonu daha da kuvvetleneceği ve yağışla birlikte rüzgarın fırtına seviyesinde eseceği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul için bir yağış uyarısı da AKOM'dan yapıldı. İstanbul'da bu geceden itibaren yağmurun şiddetinin artacağı uyarısında bulunan AKOM, haftasonu yoğun yağış beklendiği açıklamasında bulundu.
METEOROLOJİ'DEN SEL UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın (30.09.2017 Cumartesi) İstanbul'un Avrupa Yakası, 01.10.2017 Pazar günü ise İstanbul'un Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli poyraz ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
YAĞMUR, GECE SAATLERİNDE KUVVETLENECEK
Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada yağışların İstanbul il genelinde olacağını belirtti.
AKOM'dan yapılan açıklama şöyle;
Yağışlı havanın gün içerisinde mola vermesinin ardından gece saatlerinde yeniden kuvvetlenerek özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda Pazar günü sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde yapması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden fırtına seviyesinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 23
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar