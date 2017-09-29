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AKOM'dan Haftasonu İçin Uyarı: İstanbul'da Yağışın Şiddeti Kuvvetlenecek

AKOM'DAN HAFTASONU İÇİN UYARI: İSTANBUL'DA YAĞIŞIN ŞİDDETİ KUVVETLENECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'daki yağışlı havanın hafta sonu daha da kuvvetleneceği ve yağışla birlikte rüzgarın fırtına seviyesinde eseceği uyarısı yapıldı.

Tarih : 29 Eylül 2017, 14:30
Puan Ver : Akom'dan Haftasonu İçin Uyarı: İstanbul'da Yağışın Şiddeti Kuvvetlenecek(6/10)2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul için bir yağış uyarısı da AKOM'dan yapıldı. İstanbul'da bu geceden itibaren yağmurun şiddetinin artacağı uyarısında bulunan AKOM, haftasonu yoğun yağış beklendiği açıklamasında bulundu.

METEOROLOJİ'DEN SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın (30.09.2017 Cumartesi) İstanbul'un Avrupa Yakası, 01.10.2017 Pazar günü ise İstanbul'un Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli poyraz ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

YAĞMUR, GECE SAATLERİNDE KUVVETLENECEK

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada yağışların İstanbul il genelinde olacağını belirtti.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle;

Yağışlı havanın gün içerisinde mola vermesinin ardından gece saatlerinde yeniden kuvvetlenerek özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda Pazar günü sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde yapması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden fırtına seviyesinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yük​sek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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