AKOM'DAN İSTANBULLULARA UYARI: ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR
AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aşırı sıcaklar bugün ve yarın da devam edecek. Çarşamba günü yağmur ve serin hava gelebilir" denildi.
İşte o tweet:
Kaynak: haberinburada
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